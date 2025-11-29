В Иркутске мошенники обманули женщину на 9 миллионов рублей и своего курьера

Всё началось с телефонного звонка, во время которого аферисты пообещали ей выплаты, и женщина продиктовала им код из SMS. Далее злоумышленники, представляясь «сотрудниками ФСБ и Центробанка», заявили, что кто-то якобы пытался похитить деньги у пострадавшей. Под давлением мошенников она сняла все свои сбережения и передала их курьеру.