Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор ХМАО объявил о старте первого этапа Кубка России по биатлону

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук сообщил о старте первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты‑Мансийске. Соревнования проходят в центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко.

Кухарук записал обращение к жителям региона в своем telegram‑канале.

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук сообщил о старте первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты‑Мансийске. Соревнования проходят в центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко.

«Сегодня мы принимаем первый этап Кубка России по биатлону. Представители не только разных регионов страны, но и Белоруссии сегодня участвуют в соревнованиях», — рассказал глава региона в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказывало, что на этой неделе в Ханты‑Мансийске дадут старт российскому биатлонному сезону. В них заявлены все лидеры национальной сборной: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, а также представительницы женской команды — Светлана Миронова, Кристина Резцова, Виктория Сливко и другие известные спортсменки.