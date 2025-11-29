Губернатор ХМАО объявил о старте первого этапа Кубка России по биатлону

Кухарук записал обращение к жителям региона в своем telegram‑канале.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук сообщил о старте первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты‑Мансийске. Соревнования проходят в центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко.
«Сегодня мы принимаем первый этап Кубка России по биатлону. Представители не только разных регионов страны, но и Белоруссии сегодня участвуют в соревнованиях», — рассказал глава региона в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказывало, что на этой неделе в Ханты‑Мансийске дадут старт российскому биатлонному сезону. В них заявлены все лидеры национальной сборной: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, а также представительницы женской команды — Светлана Миронова, Кристина Резцова, Виктория Сливко и другие известные спортсменки.