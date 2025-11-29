Теплые развлечения для выходных: куда сходить в Перми с семьей или друзьями

Еще в Перми есть антикафе «Парадокс» на улице Борчанинова и студия «Западвосток» на улице Куйбышева. В «Парадоксе» можно поиграть в настольные игры, выпить кофе или чай со сладостями. Здесь есть гитара и укулеле. Разрешено приходить со своей едой. За стол в общем зале придется заплатить от 100 рублей за час с человека. «Западвосток» — это студия для проведения мероприятий. В ней есть гостиная-салон в западном стиле, зал-додзе в духе востока, чайный клуб и коридор-путь, объединяющий эти пространства. Все помещения доступны по цене 150 рублей за час либо при оплате чая.