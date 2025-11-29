Россиянам повысят пенсии с 1 декабря: кого коснется прибавка

С первого дня зимы в России произойдет автоматическое повышение пенсий для нескольких категорий граждан. Подробности о предстоящем перерасчете в интервью РИА Новости раскрыл председатель думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
«С 1 декабря 2025 года увеличение пенсий ждет тех, у кого в этом месяце возникло право на перерасчет. Это касается, в частности, тех, кому исполнилось 80 лет, кто уволился с работы или кому установили первую группу инвалидности», — пояснил парламентарий.
Для граждан, отметивших в ноябре 80-летний юбилей, фиксированная выплата к страховой пенсии увеличится до 17 815 рублей. Кроме этой суммы, как отметил Нилов, полагается дополнительная надбавка за уход: 1314 рублей для получателей страховой пенсии и 1377 рублей — для тех, кто получает государственное пенсионное обеспечение.
Аналогичный принцип применяется в отношении инвалидов первой группы: им автоматически назначается двойной размер фиксированной выплаты и предусмотрена ежемесячная компенсационная выплата. При этом глава комитета уточнил важный нюанс: если гражданин уже получал повышенную выплату по инвалидности I группы, повторного удвоения производиться не будет.
Отдельно Нилов остановился на процедуре перерасчета для уволившихся пенсионеров. В случае увольнения в ноябре перерасчет пенсий происходит с декабря. Подавать заявление в Социальный фонд не требуется, так как всю необходимую информацию передает бывший работодатель. Депутат также добавил, что если сведения поступят с задержкой, все недополученные средства будут выплачены позже отдельной доплатой.
Ранее заместитель министра труда и соцзащиты Андрей Пудов отмечал, что с 1 января 2026 года в России страховые пенсии вырастут на 7,6%. Социальные пенсии тоже вырастут, но позже — с 1 апреля. Они вырастут на 6,8%. Проект бюджета на эти изменения уже одобрили. Повышение социальных пенсий затронет 4,4 млн человек.
Также пенсионерам напомнили, что они могут лишиться части полагающихся им выплат, если вовремя не оформят заявки на них. Несмотря на то, что большинство федеральных выплат не требуют специального оформления и начисляются пенсионерам автоматически, для получения некоторых доплат, субсидий и компенсаций нужно собирать данные индивидуально.