Россиянам повысят пенсии с 1 декабря: кого коснется прибавка

Отдельно Нилов остановился на процедуре перерасчета для уволившихся пенсионеров. В случае увольнения в ноябре перерасчет пенсий происходит с декабря. Подавать заявление в Социальный фонд не требуется, так как всю необходимую информацию передает бывший работодатель. Депутат также добавил, что если сведения поступят с задержкой, все недополученные средства будут выплачены позже отдельной доплатой.