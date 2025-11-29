Ричмонд
В Горбольнице № 4 Нижнего Тагила модернизируют приемные отделения

Такое поручение дала зам губернатора Свердловской области.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле стартовала модернизация двух приемных отделений Горбольницы № 4. Такое поручение дала заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Приемные отделения находятся в подразделениях, где оказывают помощь пациентами с инсультами, инфарктами и другими сложными состояниями, пишет «ОГ».

В приемных отделениях сформируют единое пространство, где все технологичные и организационные процессы выстроят вокруг пациента. Это ускорит диагностику за счет четкой навигации, функциональных рабочих мест.

Подрядчикам предстоит отремонтировать 1,2 тысячи квадратных метров на первом этаже терапевтического корпуса, а также часть помещений хирургического отделения. Оба подразделения будут работать во время ремонта.

Каждый год приемные отделения Горбольницы № 4 Нижнего Тагила принимают больше 20 тысяч пациентов.