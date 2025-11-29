В Чите с начала года отремонтировали три школы

Ремонт трех школ провели в Чите с начала года при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в управлении информационных коммуникаций администрации губернатора Забайкальского края.
Одно из обновленных учреждений — школа № 14 в поселке Антипиха. Там заменили окна, полы, систему отопления и канализации, электропроводку, провели отделку стен. В кабинетах установили новую мебель и современное интерактивное оборудование, в том числе 3D-принтеры, квадрокоптеры для изучения основ пилотирования и аппаратуру для уроков по робототехнике.
Специалисты провели масштабное благоустройство прилегающей территории, заасфальтировали дорогу от улицы Каларской до школьного крыльца.
«У школы № 14 появилась одна замечательная особенность — мы подарили ребятам возможность почувствовать себя инженерами. Направление “Робототехника” и уроки пилотирования здесь появились впервые. В следующем году в Чите запланирован ремонт одного детского сада, а три школы Читы войдут в двухгодичные капитальные ремонты», — рассказала начальник отдела ресурсного обеспечения комитета образования города Читы Анастасия Булдыгерова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.