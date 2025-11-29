Ричмонд
В Котласском округе Архангельской области обновили мост через реку Вонгоду

Работы провели без полного закрытия движения.

Мост через реку Вонгоду на дороге М-8 «Холмогоры» — Котлас в Котласском округе Архангельской области отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.

«Работы здесь вели без полного закрытия движения — была организована реверсивная схема проезда. В рамках контракта восстановлены железобетонные опоры, полностью заменено мостовое полотно и приведено в порядок пролетное строение», — написал в своих социальных сетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Специалисты проложили водоотвод, укрепили подходы к мосту, нанесли разметку и установили дорожные знаки. По словам министра транспорта региона Сергея Роднева, это сооружение связывает ряд населенных пунктов с Архангельском, а также федеральные трассы М-8 «Холмогоры» и А-123.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.