В Воронеже женщина-таксист помогла маме, которую некому было забрать из роддома

Вечером 28 ноября таксист Алена с единомышленниками буквально за пару часов организовали теплую встречу из Перинатального центра № 2 для молодой мамы, у которой не было в тот момент возможности уехать домой с новорожденной девочкой. Об этом женщина рассказала у себя в телеграм-канале.