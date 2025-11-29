В Воронеже женщина-таксист помогла маме, которую некому было забрать из роддома

Вечером 28 ноября таксист Алена с единомышленниками буквально за пару часов организовали теплую встречу из Перинатального центра № 2 для молодой мамы, у которой не было в тот момент возможности уехать домой с новорожденной девочкой. Об этом женщина рассказала у себя в телеграм-канале.
За два часа неравнодушные воронежцы собрали необходимые вещи: одна из подписчиц передала детскую люльку, а другие даже собрали букет в подарок.
Алена рассказала, что взяла с собой 24-летнюю дочь, и вместе они встретили молодую маму у роддома, помогли с вещами и увезли домой в район Шилово.
— Девушка не захотела афишировать свою историю. Это ее право, и я его полностью уважаю. Событие было очень трепетное, — призналась водитель.
Воронежский психолог Любовь Лебедева объяснила, как важно, чтобы в такой ситуации маму поддерживали и медперсонал, и неравнодушные граждане:
— Даже маленькая помощь — встретить, довезти до дома, помочь с сумками после роддома, приготовить покушать — это уже невероятная поддержка, которая снижает риски послеродовой депрессии.