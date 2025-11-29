Ричмонд
«Устраивал беспорядки»: акмолинца задержали после инцидентов в пункте выдачи заказов

В конце октября в полицию Кокшетау начали поступать сообщения от представителей местных магазинов о серии дерзких краж, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Источник: Nur.kz

По информации пресс-службы ведомства, первым обратился продавец одного из торговых объектов: неизвестный похитил крупную партию сигарет. Уже 6 ноября в дежурную часть поступило новое заявление — сотрудник пункта выдачи заказов популярного маркетплейса сообщил, что злоумышленник, отжав пластиковое окно, проник внутрь помещения и похитил ноутбук Lenovo.

Как выяснилось, этот же мужчина неоднократно появлялся в магазине ранее, каждый раз устраивая беспорядки и ведя себя агрессивно. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, изъяли отпечатки пальцев и провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе расследования удалось установить личность подозреваемого, им оказался 31-летний мужчина, ранее привлекавшийся к ответственности за аналогичные преступления. Его задержали, сейчас он находится под стражей.