«Устраивал беспорядки»: акмолинца задержали после инцидентов в пункте выдачи заказов

По информации пресс-службы ведомства, первым обратился продавец одного из торговых объектов: неизвестный похитил крупную партию сигарет. Уже 6 ноября в дежурную часть поступило новое заявление — сотрудник пункта выдачи заказов популярного маркетплейса сообщил, что злоумышленник, отжав пластиковое окно, проник внутрь помещения и похитил ноутбук Lenovo.
Как выяснилось, этот же мужчина неоднократно появлялся в магазине ранее, каждый раз устраивая беспорядки и ведя себя агрессивно. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, изъяли отпечатки пальцев и провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
В ходе расследования удалось установить личность подозреваемого, им оказался 31-летний мужчина, ранее привлекавшийся к ответственности за аналогичные преступления. Его задержали, сейчас он находится под стражей.