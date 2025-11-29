Ричмонд
Информация о группе крови будет вноситься в белорусские паспорта и ВНЖ

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Информация о группе крови по системам АВ0 и Rh, а также другим системам, будет вноситься в паспорт гражданина Беларуси и вид на жительство в республике, порядок внесения такой отметки в документы установило Министерство здравоохранения.

Так, согласно постановлению Минздрава № 192 от 14 ноября, которое в субботу официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, отметки о группе крови будут вносить в паспорта и ВНЖ организации здравоохранения, которые «в соответствии с установленной номенклатурой организаций здравоохранения, являются больничной, амбулаторно-поликлинической организацией и организацией службы крови».

Эти организации также будут вносить информацию о группе крови в соответствующий журнал о регистрации таких отметок.

В постановлении говорится, что это отметка будет ставиться в виде оттиска штампа фиолетового или черного цвета. Заполнять его и заверять личной подписью будет руководитель организации здравоохранения.

Отметка о группе крови может быть аннулирована, если будут обнаружены неправильные или неточные сведения. Тогда на отметке будет ставится оттиск штампа «Аннулировано».

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.