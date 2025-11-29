Информация о группе крови будет вноситься в белорусские паспорта и ВНЖ

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Информация о группе крови по системам АВ0 и Rh, а также другим системам, будет вноситься в паспорт гражданина Беларуси и вид на жительство в республике, порядок внесения такой отметки в документы установило Министерство здравоохранения.