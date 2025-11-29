Робот Николай теперь записывает новосибирцев к врачу в МАХ

В Новосибирской области заработал интеллектуальный робот-консультант Николай, созданный для повышения доступности медицинских услуг и снижения нагрузки на линию 122. Он позволяет круглосуточно получать нужную информацию за 1−2 минуты без ожидания оператора. Популярный чат-бот «Мое здоровье НСО» теперь доступен не только во «ВКонтакте», но и в национальном мессенджере MAX.
Через сервис жители региона могут записаться к врачу, отменить или изменить визит, вызвать врача на дом, уточнить порядок оформления полиса, пройти медкомиссию, получить больничный лист или справки, а также сведения по вакцинации и экстренной стоматологии.
Министр цифрового развития и связи области Сергей Цукарь сообщил, что до конца года функционал в MAX расширят: появится возможность узнать статус вызова врача, отменить его, записаться на диспансеризацию или профилактический осмотр, а также получить данные о прикреплённом участке и кабинете врача. Он отметил, что текстовые каналы востребованы у жителей и помогают разгрузить Единую регистратуру.
В 2025 году через мессенджеры оформлено свыше 46 тысяч записей на прием и 15 тысяч вызовов врача на дом. Проактивные уведомления позволили освободить более 11 тысяч слотов, а новым сервисом в MAX за два месяца воспользовались более 9,5 тысяч человек.