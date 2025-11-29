Робот Николай теперь записывает новосибирцев к врачу в МАХ

В 2025 году через мессенджеры оформлено свыше 46 тысяч записей на прием и 15 тысяч вызовов врача на дом. Проактивные уведомления позволили освободить более 11 тысяч слотов, а новым сервисом в MAX за два месяца воспользовались более 9,5 тысяч человек.