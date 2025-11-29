Ричмонд
В школе села Целинного в Курганской области открылся агротехкласс

Теперь ученики смогут углубленно изучать химию и биологию.

Агротехнологический класс открылся в школе села Целинного в Курганской области при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в администрации Целинного муниципального округа.

В учреждении для агротехкласса отремонтировали кабинет и оснастили его современным оборудованием. Там есть анализатор влажности, набор для анализа природных и сточных вод, комплект для определения качества пищевых продуктов, интерактивная доска, люминоскоп, мельница лабораторная зерновая и многое другое.

Теперь ученики смогут углубленно изучать химию и биологию, а также осваивать передовые аграрные технологии. Выпускникам класса будет проще поступить в учебные заведения сельскохозяйственной направленности.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.