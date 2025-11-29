Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гид по ярмаркам Кишинева: что и где купить в эти выходные по выгодным ценам

Жители и гости столицы в эти выходные смогут приобрести местную продукцию по указанным ниже адресам.

Источник: Комсомольская правда

Ярмарки в этот уикенд: список адресов.

Жители и гости столицы в эти выходные смогут приобрести местную продукцию по указанным ниже адресам.

Ботаника:

На бульваре Дачия, 26 — ярмарка местных производителей «Târgul cu tradiții».

Буюканы:

На территории, прилегающей к зданию «Kentford» (бульвар Штефана чел Маре, 202) — ярмарка «EcoLocal».

На бульваре Штефана чел Маре, 103 (рядом с кинотеатром «Patria») — ярмарка народных мастеров и местных производителей «Yard sale».

Центр:

На улице Митрополита Варлаам, на участке между улицами Армянская и Тигина, до 16 декабря проходит тематическая ярмарка «Brumar» — сезонная продукция, саженцы, семена и сопутствующие товары.

Чеканы:

На бульваре Мирча чел Бэтрын, в сквере «Солнечное дерево» (пересечение с ул. П. Заднипру), пройдёт ярмарка «Toamna amăruie».