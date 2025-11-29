Гид по ярмаркам Кишинева: что и где купить в эти выходные по выгодным ценам

Ярмарки в этот уикенд: список адресов.
Жители и гости столицы в эти выходные смогут приобрести местную продукцию по указанным ниже адресам.
Ботаника:
На бульваре Дачия, 26 — ярмарка местных производителей «Târgul cu tradiții».
Буюканы:
На территории, прилегающей к зданию «Kentford» (бульвар Штефана чел Маре, 202) — ярмарка «EcoLocal».
На бульваре Штефана чел Маре, 103 (рядом с кинотеатром «Patria») — ярмарка народных мастеров и местных производителей «Yard sale».
Центр:
На улице Митрополита Варлаам, на участке между улицами Армянская и Тигина, до 16 декабря проходит тематическая ярмарка «Brumar» — сезонная продукция, саженцы, семена и сопутствующие товары.
Чеканы:
На бульваре Мирча чел Бэтрын, в сквере «Солнечное дерево» (пересечение с ул. П. Заднипру), пройдёт ярмарка «Toamna amăruie».