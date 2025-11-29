Путепровод в Белогорске построят на год раньше запланированного срока

Строительство путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль в городе Белогорске Амурской области завершат на год раньше запланированного срока. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Специалисты уже установили большую часть опор и пролетов. Параллельно они строят подпорную стену, линейные очистные сооружения и резервуары.
«Все этапы и виды работ проходят строительный контроль, а также ведется авторский надзор. Техническая готовность объекта — 26%. На сегодняшний день все основные работы идут опережающими темпами. По контракту основной ход работ должен был производиться в 2026 году, но они активно начались в 2025 году. Завершить строительство должны были в 2028 году, но готовы сдать его в 2027 году. Ввод в эксплуатацию путепровода улучшит транспортную связь жителей Белогорска, а нам позволит разгрузить действующий путепровод и закончить его капитальный ремонт без остановки движения транспорта в городе», — рассказал заместитель начальника «Амурупрадора», главный инженер Иван Романов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.