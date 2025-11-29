FlyArystan запустил прямой рейс Актау — Дубай

Инаугурационный рейс FS7617 из Актау в Международный аэропорт Дубая прошел в торжественной атмосфере: в зале вылета пассажиров встречали угощениями, подарками и специальными приветственными активностями, подготовленными в честь открытия нового направления.
Почетным гостем церемонии стал заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев, что подчеркнуло значимость запуска нового международного маршрута для всего региона. Помимо пассажиров, в мероприятии также приняли участие партнеры авиакомпании и Международного аэропорта Актау.
«Актау является стратегически значимым для FlyArystan городом, и мы последовательно усиливаем его маршрутную сеть, открывая новые возможности для жителей Западного Казахстана. Мы наблюдаем высокий и стабильный спрос на путешествия из Мангистауской области, так и в регион — в туристических и деловых целях. Запуск прямого рейса в Дубай стал важным шагом в расширении международных возможностей нашей базы в западном Казахстане. Мы и далее будем развивать направления, которые делают перелеты удобными, доступными и надежными для наших пассажиров» Ричард Леджер, Президент АО «FlyArystan».
Дубай остается одним из самых востребованных направлений среди казахстанцев благодаря круглогодичному туристскому сезону, современной инфраструктуре, насыщенной событийной повестке и широким бизнес-возможностям.
Накануне рейса Airbus выпустил директиву летной годности, требующую обязательного обновления программного обеспечения на воздушных судах семейства A320. FlyArystan оперативно выполнил необходимые процедуры, что позволило сохранить запланированное расписание и обеспечить выполнение первого рейса строго по графику.
На первоначальном этапе рейсы по маршруту Актау — Дубай будут выполняться один раз в неделю — по субботам.
Вылет из Актау запланирован на 09:10 с прибытием в Дубай в 11:55.
Обратный рейс отправляется в 13:00 и прибывает в Актау в 17:50.
Дневное расписание и продолжительность полета около 3,5 часов делают маршрут особенно удобным для семейных путешествий, праздничных поездок и коротких отпусков.
«Мы уверены, что запуск прямого рейса Актау — Дубай откроет новые возможности для пассажиров Мангистауской области и будет способствовать росту транзитных потоков через регион. Наблюдаемый интерес со стороны авиаперевозчиков подтверждает растущее значение региона в международных маршрутах и укрепляет роль аэропорта Актау как ключевого транспортного узла на западе страны. Аэропорт, в свою очередь, продолжает реализовывать стратегию модернизации инфраструктуры и развития пассажирских сервисов, обеспечивая комфортные условия для всех путешественников» Меруерт Жолдыбаева, Генеральный директор АО «Международный аэропорт Актау».
Дополнительно, рейсы по вторникам будут выполняться в период с 16 декабря по 6 января, а также с 10 по 24 марта 2026 года.
Авиабилеты по маршруту Актау — Дубай доступны на сайте www.flyarystan.com, в мобильном приложении FlyArystan и через официальные каналы продаж. В стандартный тариф включены случайно выбранное место на борту и одна единица ручной клади весом до 5 кг (размером не более 56×23 x 36 см).