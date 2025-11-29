В поселке Красногвардеец в Оренбургской области открыли футбольное поле

Современное футбольное поле, построенное при поддержке госпрограммы «Спорт России», открыли в поселке Красногвардеец в Оренбургской области, сообщили в администрации Бузулукского района.
Специалисты уложили специальное покрытие, которое позволит тренироваться с ранней весны до поздней осени. Помимо футбола, там можно играть в баскетбол, волейбол и другие виды спорта.
«Приятно видеть столько счастливых глаз, особенно у детей. Это наглядный результат того, как программа “Спорт России” меняет качество жизни людей на местах. Вложения в спорт — это вложения в здоровое будущее наших граждан», — отметил министр физической культуры и спорта Оренбургской области Олег Панькин.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.