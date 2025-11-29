Ричмонд
Минобороны РФ: ПВО сбили 20 БЛПА над Ростовской областью за ночь 29 ноября

В небе над Ростовской областью ПВО сбили 20 дронов, еще один — над Азовским морем.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на субботу, 29 ноября, в небе над Ростовской областью сбили 20 беспилотников. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале министерства обороны России.

— Всего за ночь системы ПВО уничтожили 103 украинских беспилотника, в том числе 20 дронов сбили над Ростовской областью и один — над акваторией Азовского моря, — уточнили в военном ведомстве.

Губернатор Юрий Слюсарь сообщил о последствиях на земле. Атака затронула Таганрог, Каменский, Миллеровский, Азовский и Дубовский районы. В Таганроге поврежден многоквартирный дом и разрушена крыша общежития техникума. Жильцов расселяют в пункте временного размещения в школе. Сгорел частный дом.

— Один дрон упал на улицу Петровскую в центре города. Его подавили средствами РЭБ. На место вызвали саперов. Жителей близлежащих домов эвакуировали, — рассказал глава региона.

В хуторе Журавка Миллеровского района беспилотник разрушил крышу частного дома.

Глава Таганрога Светлана Камбулова назвала адреса, где работают саперы. Оцепление установили на Петровской, 67; Фадеева, 21; Инструментальной, 25; Сызрановой, 8/1; Котлостроительной, 15−2. Городская глава попросила жителей соблюдать указания властей.

