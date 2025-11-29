В рабочем поселке Ишеевка в Ульяновской области обновили мост

Мост через реку Свиягу в рабочем поселке Ишеевка Ульяновской области отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.
«Открыли рабочее движение после капитального ремонта моста через реку Свиягу в Ишеевке. Переправе больше 40 лет, она была в предаварийном состоянии. Ранее ко мне обращались с этой проблемой жители. Строители на четыре метра подняли уровень моста, чтобы исключить его подтопления во время весеннего паводка. Также укрепили береговые опоры, установили новые пролеты. Всего в этом году в муниципалитетах региона капитально обновляем 12 мостов по нацпроекту “Инфраструктура для жизни”», — отметил глава региона Алексей Русских.
На мосту уложили новый асфальт, нанесли разметку, установили дорожные знаки и ограждение. Благодаря проведенному ремонту сооружение не будет подтапливаться во время паводков, и жители смогут беспрепятственно передвигаться между поселком Ишеевка и деревней Салмановкой.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.