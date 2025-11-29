В рабочем поселке Ишеевка в Ульяновской области обновили мост

«Открыли рабочее движение после капитального ремонта моста через реку Свиягу в Ишеевке. Переправе больше 40 лет, она была в предаварийном состоянии. Ранее ко мне обращались с этой проблемой жители. Строители на четыре метра подняли уровень моста, чтобы исключить его подтопления во время весеннего паводка. Также укрепили береговые опоры, установили новые пролеты. Всего в этом году в муниципалитетах региона капитально обновляем 12 мостов по нацпроекту “Инфраструктура для жизни”», — отметил глава региона Алексей Русских.