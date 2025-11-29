Ричмонд
Казахстан завершит обновление ПО на самолетах Airbus до конца субботы

Обновление программного обеспечения на казахстанских воздушных судах Airbus завершат до конца дня 29 ноября, сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства транспорта РК.

Источник: Курсив

«По состоянию на утро 29 ноября инженерной службой авиакомпании Air Astana успешно выполнено обновление программного обеспечения на 18 воздушных судах авиакомпаний Air Astana и FlyArystan в соответствии со срочной директивой по летной годности, выпущенной EASA», — отметили в пресс-службе КГА.

В авиагруппе эксплуатируются 38 самолетов Airbus, и для пяти из них установка обновления не требуется. Остальные борта распределены по трем городам, где ведутся работы.

«Три будут выполнены в Актау, четыре — в Астане, шесть — в Алматы. На самолетах, которые находятся на плановом или неплановом техническом обслуживании, планируется выполнить данную директиву до завершения соответствующего технического обслуживания», — уточнили в ведомстве.

Аэропорты Астаны и Алматы продолжают работать в обычном режиме, выполнение рейсов не приостановлено. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус своих вылетов на сайтах авиакомпаний.

Необходимость срочного обновления связана в связи с директивой EASA, вступившей в силу 29 ноября. В комитете пояснили:

«Чрезвычайная директива летной годности была выпущена Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) 28 ноября 2025 года и вступила в силу 29 ноября 2025 года. Проблема на лайнерах А320 затронула около 6 тыс. самолетов по всему миру. Директива издана после зарегистрированного инцидента с самолетом Airbus A320, в ходе которого произошел непроизвольный кратковременный отказ руля высоты со снижением самолета при включенном автопилоте. Директива имеет немедленный и обязательный характер. С момента ее вступления в силу все эксплуатанты воздушных судов семейств AirbusA319/A320/A321 обязаны до следующего полета заменить или модифицировать программное обеспечение блоков управления рулем высоты, следуя инструкциям Airbus. В связи с этим вылеты самолетов Airbus, эксплуатируемые авиакомпаниями Air Astana и FlyArystan задерживались в аэропортах базирования для проведения обязательного обновления в целях обеспечения безопасности полетов».

Как сообщает Reuters, упомянутый инцидент с самолетом Airbus A320 произошел 30 октября. Оказалось, что солнечные вспышки могут повреждать критичные данные.

Ранее «Курсив» рассказывал о том, что Air Astana подписала меморандум на поставку до 50 самолетов Airbus A320neo.