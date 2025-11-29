Казахстан завершит обновление ПО на самолетах Airbus до конца субботы

«По состоянию на утро 29 ноября инженерной службой авиакомпании Air Astana успешно выполнено обновление программного обеспечения на 18 воздушных судах авиакомпаний Air Astana и FlyArystan в соответствии со срочной директивой по летной годности, выпущенной EASA», — отметили в пресс-службе КГА.
В авиагруппе эксплуатируются 38 самолетов Airbus, и для пяти из них установка обновления не требуется. Остальные борта распределены по трем городам, где ведутся работы.
«Три будут выполнены в Актау, четыре — в Астане, шесть — в Алматы. На самолетах, которые находятся на плановом или неплановом техническом обслуживании, планируется выполнить данную директиву до завершения соответствующего технического обслуживания», — уточнили в ведомстве.
Аэропорты Астаны и Алматы продолжают работать в обычном режиме, выполнение рейсов не приостановлено. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус своих вылетов на сайтах авиакомпаний.
Необходимость срочного обновления связана в связи с директивой EASA, вступившей в силу 29 ноября. В комитете пояснили:
«Чрезвычайная директива летной годности была выпущена Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) 28 ноября 2025 года и вступила в силу 29 ноября 2025 года. Проблема на лайнерах А320 затронула около 6 тыс. самолетов по всему миру. Директива издана после зарегистрированного инцидента с самолетом Airbus A320, в ходе которого произошел непроизвольный кратковременный отказ руля высоты со снижением самолета при включенном автопилоте. Директива имеет немедленный и обязательный характер. С момента ее вступления в силу все эксплуатанты воздушных судов семейств AirbusA319/A320/A321 обязаны до следующего полета заменить или модифицировать программное обеспечение блоков управления рулем высоты, следуя инструкциям Airbus. В связи с этим вылеты самолетов Airbus, эксплуатируемые авиакомпаниями Air Astana и FlyArystan задерживались в аэропортах базирования для проведения обязательного обновления в целях обеспечения безопасности полетов».
Как сообщает Reuters, упомянутый инцидент с самолетом Airbus A320 произошел 30 октября. Оказалось, что солнечные вспышки могут повреждать критичные данные.
