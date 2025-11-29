Казахстан завершит обновление ПО на самолетах Airbus до конца субботы

«Чрезвычайная директива летной годности была выпущена Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) 28 ноября 2025 года и вступила в силу 29 ноября 2025 года. Проблема на лайнерах А320 затронула около 6 тыс. самолетов по всему миру. Директива издана после зарегистрированного инцидента с самолетом Airbus A320, в ходе которого произошел непроизвольный кратковременный отказ руля высоты со снижением самолета при включенном автопилоте. Директива имеет немедленный и обязательный характер. С момента ее вступления в силу все эксплуатанты воздушных судов семейств AirbusA319/A320/A321 обязаны до следующего полета заменить или модифицировать программное обеспечение блоков управления рулем высоты, следуя инструкциям Airbus. В связи с этим вылеты самолетов Airbus, эксплуатируемые авиакомпаниями Air Astana и FlyArystan задерживались в аэропортах базирования для проведения обязательного обновления в целях обеспечения безопасности полетов».