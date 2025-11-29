Пакистан заинтересован в налаживании грузовых авиаперевозок с Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Пакистан планирует наладить с Узбекистаном грузовые авиаперевозки, а также внедрить электронный визовый режим для своих граждан, сообщает ИА «Дунё».
Посол Узбекистана Алишер Тухтаев встретился со специальным помощником Премьер-министра Пакистана по вопросам промышленности и производства, министром промышленности и производства Харуном Ахтаром Ханом, а также с президентом Торгово-промышленной палаты Равалпинди (RCCI) Усманом Шавкатом.
В ходе встречи пакистанская сторона выразила высокую заинтересованность в налаживании грузовых авиаперевозок с Узбекистаном.
В этой связи предложено провести онлайн-встречи между частными авиакомпаниями Узбекистана и пакистанскими авиаперевозчиками. Для координации этих вопросов достигнута договоренность об установлении постоянного диалога между транспортными ведомствами двух стран.
Также участники встречи обсудили вопросы расширения промышленной кооперации между двумя странами, развития торгово-экономического сотрудничества, выработки альтернативных транзитных и логистических маршрутов, налаживания авиагрузоперевозок, а также внедрения электронного визового режима для граждан Пакистана.
Кроме того, глава RCCI проинформировал о результатах бизнес-миссии представителей ведущих пакистанских деловых кругов в Узбекистан и бизнес-форума, состоявшегося в Ташкенте 10 ноября.
«Интерес пакистанских предпринимателей к рынку Узбекистана постоянно растет. В ходе бизнес-миссии были достигнуты предварительные договоренности по взаимовыгодным проектам в области торговли, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики и логистики», — отметил он.
По его мнению, эти мероприятия способствовали укреплению практических связей между деловыми кругами двух стран, продвижению проектов сотрудничества и формированию взаимных инициатив сотрудничества в новых направлениях.