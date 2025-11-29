В поселке Нижняя Мондома в Вологодской области открыли новый медпункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), построенный при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», открыли в поселке Нижняя Мондома в Вологодской области, сообщили в администрации Белозерского муниципального округа.
«ФАП был необходим, так как прежний медпункт находился в приспособленном кирпичном здании, помещения требовали капитального ремонта. Теперь у нас есть новый, светлый, уютный фельдшерско-акушерский пункт», — отметила главный врач Белозерской центральной районной больницы Олеся Цокурова.
В ФАПе можно получить базовую медицинскую помощь, пройти профилактические обследования и вакцинацию. Особое внимание уделено созданию комфортных условий для маломобильных людей. Для них установили пандус. В учреждение завезли электрокардиограф, тонометр для измерения внутриглазного давления, спирометр, глюкометр, стерилизатор, дефибриллятор и гинекологическое кресло.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.