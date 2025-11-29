В поселке Крестцы Новгородской области благоустроили сквер «Сиреневый»

Благоустройство сквера «Сиреневый» провели в поселке Крестцы в Новгородской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве ЖКХ и ТЭК региона.
На обновленном пространстве установили скамейки, новую доску для афиш, систему видеонаблюдения, провели освещение и проложили прогулочные дорожки. Также там теперь есть бесплатный высокоскоростной Wi-Fi, подключиться к которому можно без пароля.
На завершающем этапе благоустройства в сквере высадили более 40 кустов сортовой сирени. Саженцы укоренили вдоль дорожки, которая ведет к центральной больнице.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.