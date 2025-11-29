Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Декабрьский звездопад Геминиды станет самым мощным в этом году

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звездопад Геминиды в декабре станет самым мощным в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы Московского планетария.

Сейчас в Ричмонде: -1° 2 м/с 86% 768 мм рт. ст. +3°
Источник: БЕЛТА

Как отметили специалисты, в декабре можно наблюдать мощный метеорный поток-гигант из созвездия Близнецы — Геминиды, превосходящие по количеству «падающих звезд» все остальные ежегодные метеорные потоки, включая августовские Персеиды.

Пик звездопада ожидается в ночь на 14 декабря — 120 вспышек в час. Область вылета метеоров будет находиться в созвездии Близнецов. Геминиды образованы открытым в 1983 году объектом 3200 Фаэтон (3200 Phaethon) — промежуточным между астероидом и кометой.

В ночь на 22 декабря пика активности достигнет еще один ежегодный метеорный поток — Урсиды. Его мощность будет гораздо меньше — около 10 метеоров в час. Родоначальницей потока стала периодическая комета 8Р/Туттля (8P/Tuttle). Его радиант находится в созвездии Малой Медведицы.

Геминиды будут видны в обоих полушариях Земли, Урсиды смогут увидеть только жители Северного полушария.