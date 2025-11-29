Декабрьский звездопад Геминиды станет самым мощным в этом году

Как отметили специалисты, в декабре можно наблюдать мощный метеорный поток-гигант из созвездия Близнецы — Геминиды, превосходящие по количеству «падающих звезд» все остальные ежегодные метеорные потоки, включая августовские Персеиды.
Пик звездопада ожидается в ночь на 14 декабря — 120 вспышек в час. Область вылета метеоров будет находиться в созвездии Близнецов. Геминиды образованы открытым в 1983 году объектом 3200 Фаэтон (3200 Phaethon) — промежуточным между астероидом и кометой.
В ночь на 22 декабря пика активности достигнет еще один ежегодный метеорный поток — Урсиды. Его мощность будет гораздо меньше — около 10 метеоров в час. Родоначальницей потока стала периодическая комета 8Р/Туттля (8P/Tuttle). Его радиант находится в созвездии Малой Медведицы.
Геминиды будут видны в обоих полушариях Земли, Урсиды смогут увидеть только жители Северного полушария.