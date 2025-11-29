Декабрьский звездопад Геминиды станет самым мощным в этом году

В ночь на 22 декабря пика активности достигнет еще один ежегодный метеорный поток — Урсиды. Его мощность будет гораздо меньше — около 10 метеоров в час. Родоначальницей потока стала периодическая комета 8Р/Туттля (8P/Tuttle). Его радиант находится в созвездии Малой Медведицы.