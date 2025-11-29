Жители Ленобласти передали на переработку более 5 тонн текстиля

Жители Ленинградской области передали более пяти тонн отходов текстиля на переработку через специальные контейнеры. Организация раздельного сбора мусора — одна из задач нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в комитете региона по обращению с отходами.
Такие баки установили на территории Всеволожского, Кировского, Ломоносовского районов и Гатчинского муниципального округа. Найти адреса контейнеров можно в группе ВКонтакте комитета по ссылке.
«Комитетом совместно с органами местного самоуправления продолжается работа по дополнению адресного перечня мест для установки контейнеров для накопления и сбора отходов текстиля и текстильных изделий в пределах территорий, прилегающих к границе с Санкт-Петербургом. Также прорабатывается вопрос увеличения охвата площадей Ленинградской области, где возможна расстановка контейнеров для накопления и сбора отходов текстиля», — отметила председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.