Жители Ленобласти передали на переработку более 5 тонн текстиля

«Комитетом совместно с органами местного самоуправления продолжается работа по дополнению адресного перечня мест для установки контейнеров для накопления и сбора отходов текстиля и текстильных изделий в пределах территорий, прилегающих к границе с Санкт-Петербургом. Также прорабатывается вопрос увеличения охвата площадей Ленинградской области, где возможна расстановка контейнеров для накопления и сбора отходов текстиля», — отметила председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.