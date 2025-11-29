Бесплатная приватизация дачных участков в Башкирии продлена до 2031 года

Эксперты Росреестра Башкирии напомнили, что владельцы садовых участков могут бесплатно оформить их в собственность. Срок действия этой программы продлен до начала марта 2031 года.
Правом на бесплатное оформление земли могут воспользоваться члены садоводческих и огороднических объединений, созданных до января 2019 года. Специалисты ведомства пояснили, что участки, принадлежащие государству или муниципалитетам, передаются гражданам без проведения торгов, однократно и без взимания платы.
Для приватизации подходят участки, которые соответствуют нескольким условиям: они не были ранее предоставлены члену товарищества, были образованы до конца октября 2001 года, не изъяты из оборота и не имеют ограничений, а также были распределены по решению общего собрания.
Чтобы начать процесс оформления, необходимо подать заявление в территориальное отделение Министерства земельного и имущественных отношений Башкирии того района, где расположено садоводческое товарищество, передает UfaCityNews.ru.
