В Волгограде проходит прощание с конструктором Валерианом Соболевым

ВОЛГОГРАД, 29 ноя — РИА Новости. Прощание с конструктором пусковых систем «Тополь» и «Искандер» Валерианом Соболевым проходит на Центральном кладбище Волгограда, передает корреспондент РИА Новости.
О кончине Соболева стало известно в среду, конструктор скончался на 88-м году жизни после продолжительной болезни в Волгограде.
Проститься с конструктором пришли родные, друзья, бывшие коллеги.
«Для Волгограда, для оборонки он многое сделал, он был начальником у моего отца, и он мне много рассказывал о том, как они испытывали технику, как он сам дотошно во все это влазил. Он был вхож в министерство, совет министров, лично с министром обороны. Был очень жесткий по характеру, ради дела, но при этом очень к людям относился так по-человечески», — рассказал РИА Новости друг семьи Вячеслав Черепахин.
Соболев родился в 1938 году в Сталинграде, после окончания Сталинградского механического института начал работать на оборонном предприятии «Баррикады», где прошел путь от инженера до главного конструктора, затем создал ЦКБ «Титан». Согласно открытым данным, под его руководством были созданы пусковые комплексы «Пионер», «Тополь», «Искандер» и другие.
Соболев был доктором технических наук, профессором, заведующим кафедрой теоретической механики в Волгоградском Политехническом институте, с 1989 по 1991 годы являлся депутатом Съезда народных депутатов СССР, работал первым заместителем главы администрации Волгоградской области.