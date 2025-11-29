В Волгограде проходит прощание с конструктором Валерианом Соболевым

«Для Волгограда, для оборонки он многое сделал, он был начальником у моего отца, и он мне много рассказывал о том, как они испытывали технику, как он сам дотошно во все это влазил. Он был вхож в министерство, совет министров, лично с министром обороны. Был очень жесткий по характеру, ради дела, но при этом очень к людям относился так по-человечески», — рассказал РИА Новости друг семьи Вячеслав Черепахин.