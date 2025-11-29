В Узбекистане утвердили систему эко-стикеров

Для его получения владелец машины оставить заявку на портале СБДД или сайт госуслуг.
При соответствии установленным критериям автовладелец получает стикер — зеленого, желтого или красного цвета. В принятом документе также прописано, что автотранспорт делится на категории в зависимости от типа топлива и стандарта «Евро».
Для машин на бензине или газе «чистой» категории соответствуют машины уровня «Евро-2» и выше, «Евро-0» и «Евро-1» относят к «средней».
Для дизельных авто «чистой» считается техника с уровнем «Евро-4» и выше. К «средней» относят «Евро-3», а к «вредной» — дизели стандартов «Евро-0», «Евро-1» и «Евро-2».
Гибриды, машины на альтернативных видах топлива, а также автомобили, произведенные менее трех лет назад, относятся к «чистой» категории.
Постановление о вводе эко-стикеров правительство РУз одобрило в конце марта прошлого года. Ожидалось, что инициативу запустят с июня, но позже срок сдвинули до марта 2025 года.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что производство Cobalt упало на 2% за год.