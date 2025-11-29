Курская область почти в 2 раза увеличила экспорт мясной продукции

Уточним, что поставки осуществляются в Белоруссию и Вьетнам. Крупные экспортеры — компания «Мираторг» и Курский мясоперерабатывающий завод. Они отправляют за рубеж свинину, в том числе жир, а также пищевые субпродукты. Увеличить экспортные показатели предприятиям удалось за счет реализации крупных инвестиционных проектов. Всего выручка от поставок такой продукции за 10 месяцев 2025 года составила 125 млн долларов США.