Курская область почти в 2 раза увеличила экспорт мясной продукции

Экспортные поставки мясной продукции из Курской области выросли почти вдвое за 10 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом в 2024-м. Это стало возможным в том числе при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Уточним, что поставки осуществляются в Белоруссию и Вьетнам. Крупные экспортеры — компания «Мираторг» и Курский мясоперерабатывающий завод. Они отправляют за рубеж свинину, в том числе жир, а также пищевые субпродукты. Увеличить экспортные показатели предприятиям удалось за счет реализации крупных инвестиционных проектов. Всего выручка от поставок такой продукции за 10 месяцев 2025 года составила 125 млн долларов США.
«Успешный опыт Курской области демонстрирует, как системная работа по развитию экспортного потенциала АПК может приносить ощутимые экономические результаты: укреплять международные позиции региона, стимулировать развитие производственной базы и способствовать росту доходов от внешнеэкономической деятельности. В перспективе это создает благоприятные условия для расширения географии экспорта и диверсификации ассортимента поставляемой продукции, что позволит Курской области сохранить динамику развития агропромышленного комплекса и укрепить статус значимого экспортера на международном рынке», — подчеркнула заместитель начальника управления экономики и развития агропродовольственного рынка Министерства сельского хозяйства Курской области Олеся Плохих.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.