Минобороны обратилось к казахстанцам с заявлением

В первых числах декабря все подразделения Вооруженных сил будут приведены в высшие степени боевой готовности по учебному сигналу в связи с началом нового учебного года. После этого подразделения совершат плановые марши на учебные полигоны и в учебные центры.
Отдельные части прибудут к местам проведения комплексных занятий по боевой готовности воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом. В указанный период в целях обеспечения безопасности на отдельных участках дорог в регионах возможны временные ограничения дорожного движения.
Министерство обороны обратилось к гражданам и представителям средств массовой информации с просьбой опираться только на официальные источники и не распространять непроверенную информацию.