В Калуге отремонтировали консультативную поликлинику

Пациентам в лечебном учреждении уже вновь оказывают медицинскую помощь.

Консультативную поликлинику областной клинической больницы обновили в Калуге в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Во внутренних помещениях здания провели отделочные работы. Также там заменили все инженерные коммуникации: системы освещения, отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, кондиционирования, видеонаблюдения и противопожарную. Поликлиника уже открыта для пациентов. Там врачи более 30 специальностей принимают до 500 пациентов за день.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.