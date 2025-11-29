Яна Рудковская обвинила мать воронежской фигуристки в избиении дочери

Супруга Евгения Плющенко публично обвинила мать 14-летней воронежской фигуристки Лены Костылевой в систематическом насилии над дочерью. Пост с фото-видеодоказательствами она опубликовала в своем телеграм-канале 28 ноября.
По словам Яны Рудковской, инцидент произошел несколько месяцев назад на тренировочной арене академии, где юная спортсменка занимается. В соцсетях Рудковская с письменного разрешения отца девочки Валерия опубликовала видео с камер наблюдения.
На кадрах видно, как Ирина Костылева снимает с дочери коньки, но в процессе ударяет ее кулаком в живот, роняет ребенка на пол и силой стаскивает обувь. По словам Рудковской, это не единичный случай: академия неоднократно вызывала полицию, органы опеки и представителей по делам несовершеннолетних после подобных происшествий.
Жена Плющенко также поделилась свежими фотографиями ссадин и синяков на теле Лены, якобы полученных 24 ноября после очередного «общения» с матерью.
— После каждого раза мы шли навстречу просьбам Лены и обещаниям мамы больше так не делать. Все было направлено на то, чтобы сохранить семью, потому что любой девочке нужна мать! Но разве на фото — любящая мать? — написала она.
Ранее Евгений Плющенко направил жалобу уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, требуя вмешательства.
Ирина Костылева в своем блоге отвергает обвинения и утверждает, что видео вырвано из контекста. Она заявила:
— Я начала снимать с нее коньки без чехлов. Она пнула меня. Я — ее. И что? Почему я должна терпеть хамство ребенка к матери?
По ее версии, дочь была в неадекватном состоянии после тренировки. Ирина также обвиняет академию в клевете и подчеркивает, что борется за права ребенка, называя ситуацию попыткой «отобрать» дочь.