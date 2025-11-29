С 2026 года подорожает проезд в пригородных электричках Ростовской области

В Ростовской области в 2026 году подорожает проезд на пригородных электропоездах. Это следует из постановления Региональной службы по тарифам, опубликованном на областном портале правовой информации.
Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2026 года. Документ подписал руководитель службы А. В. Лукьянов.
Основной тариф подорожает на два рубля и составит 27 рублей за одну десятикилометровую тарифную зону. На некоторых популярных маршрутах введен фиксированный тариф 33,50 рубля за поездку (сейчас проезд стоит 31 рубль). Это касается поездок между станциями Ростов-Главный, Кизитеринка, Ростов-Западный и Первомайская.
Фиксированная цена в 33,5 рубля также установлена для маршрутов до остановочных пунктов 1330 км и Каратаево. Новые тарифы не включают НДС.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
До 48 рублей хотят поднять проезд в автобусах в Ростове.