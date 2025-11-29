Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 2026 года подорожает проезд в пригородных электричках Ростовской области

Тариф на проезд в пригородных электричках подорожает в Ростовской области с января.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в 2026 году подорожает проезд на пригородных электропоездах. Это следует из постановления Региональной службы по тарифам, опубликованном на областном портале правовой информации.

Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2026 года. Документ подписал руководитель службы А. В. Лукьянов.

Основной тариф подорожает на два рубля и составит 27 рублей за одну десятикилометровую тарифную зону. На некоторых популярных маршрутах введен фиксированный тариф 33,50 рубля за поездку (сейчас проезд стоит 31 рубль). Это касается поездок между станциями Ростов-Главный, Кизитеринка, Ростов-Западный и Первомайская.

Фиксированная цена в 33,5 рубля также установлена для маршрутов до остановочных пунктов 1330 км и Каратаево. Новые тарифы не включают НДС.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

До 48 рублей хотят поднять проезд в автобусах в Ростове.