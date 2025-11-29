С 2026 года подорожает проезд в пригородных электричках Ростовской области

Основной тариф подорожает на два рубля и составит 27 рублей за одну десятикилометровую тарифную зону. На некоторых популярных маршрутах введен фиксированный тариф 33,50 рубля за поездку (сейчас проезд стоит 31 рубль). Это касается поездок между станциями Ростов-Главный, Кизитеринка, Ростов-Западный и Первомайская.