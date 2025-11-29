В Твери пройдет инженерно-промышленный фестиваль-выставка «Наследники.Tech»

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект «Кадры», в свою очередь, поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.