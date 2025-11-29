В Твери пройдет инженерно-промышленный фестиваль-выставка «Наследники.Tech»

Семейный инженерно-промышленный фестиваль-выставка «Наследники.Tech» пройдет впервые в Твери с 5 по 7 декабря, сообщили в аппарате правительства области. Организация мероприятий, направленных на популяризацию рабочих профессий среди подрастающего поколения, отвечает задачам нацпроектов «Кадры» и «Молодежь и дети».
Гостям мероприятия продемонстрируют современные технологии. Также для них проведут лекции, практические мастер-классы по сборке механизмов и запуску устройств. Помимо этого, на фестивале-выставке состоятся гонки дронов, соревнования по скоростной замене колеса болида и битва роботов. Посетить мероприятие можно бесплатно. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.
«У нашего проекта особая философия. На фестиваль-выставку смогут прийти школьники, студенты, родители, открыть для себя что-то новое вместе. Причем каждая локация построена таким образом, чтобы посетители именно играли. Считаем, что сложное становится проще и понятнее через игру», — отметил директор семейного инженерно-промышленного фестиваля-выставки «Наследники.Tech» Андрей Кушнарев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект «Кадры», в свою очередь, поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.