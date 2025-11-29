Во Владимирской области открылся 14-й семейный МФЦ

В новый МФЦ могут обратиться близкие участников специальной военной операции, многодетные и малоимущие, родители детей с инвалидностью, беременные, а также все те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Специалисты окажут сопровождение семье с момента выявления проблемы до полного ее разрешения.