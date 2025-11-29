Во Владимирской области открылся 14-й семейный МФЦ

Четырнадцатый семейный многофункциональный центр открылся во Владимирской области на базе Селивановского комплексного центра социального обслуживания населения в поселке Красная Горбатка. Подобные пространства помогают в достижении целей нацпроекта «Семья», сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
В новый МФЦ могут обратиться близкие участников специальной военной операции, многодетные и малоимущие, родители детей с инвалидностью, беременные, а также все те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Специалисты окажут сопровождение семье с момента выявления проблемы до полного ее разрешения.
На открытии, которое состоялось 25 ноября, посетители смогли оценить работу нового МФЦ. Многодетных родителей, участников СВО и их близких консультировали сотрудники управления соцзащиты населения, центра занятости населения, комплексного центра социального обслуживания населения. А для самых юных посетителей в этот день в игровой зоне провели творческий мастер-класс.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.