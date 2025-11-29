В Инте Республики Коми обновили 2 двора и территорию возле магазина

Специалисты, в частности, обновили пространства возле дома № 12 по улице Промышленной, у здания № 21 по улице Дзержинского и зону, прилегающую к «Детскому миру». Там смонтировали бордюры, чтобы разграничить территорию для пешеходов и проезжую часть. На прогулочных дорожках уложили железобетонные плиты. Кроме того, специалисты смонтировали новые скамейки и урны, провели освещение.