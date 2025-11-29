В Инте Республики Коми обновили 2 двора и территорию возле магазина

Территорию возле магазина по улице Куратова и два двора благоустроили в Инте в Республике Коми при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Специалисты, в частности, обновили пространства возле дома № 12 по улице Промышленной, у здания № 21 по улице Дзержинского и зону, прилегающую к «Детскому миру». Там смонтировали бордюры, чтобы разграничить территорию для пешеходов и проезжую часть. На прогулочных дорожках уложили железобетонные плиты. Кроме того, специалисты смонтировали новые скамейки и урны, провели освещение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.