Куда указывает всадница и как работает маяк: 10 мест в Балтийске, где можно сделать классные фото и узнать историю города

В своё время морской город стал постоянным местом дислокации бранденбургского курфюста Фридриха Вильгельма. Памятник основателю прусской власти до 1943 года стоял на бульваре и чем-то напоминал статую короля из мультфильма про «Путешествие Нильса с дикими гусями», которую дерзкий мальчишка обозвал бронзовым чучелом. Памятник немцы вывезли и установили в городе Эккенфёрде с табличкой «До возвращения на родину в Пиллау». А вот пьедестал всё ещё в Балтийске, он находится на территории музея Балтийского флота. В разные годы на него водружали бюст вождя пролетариата и даже вазон с цветами.