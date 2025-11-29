Куда указывает всадница и как работает маяк: 10 мест в Балтийске, где можно сделать классные фото и узнать историю города

Какие тайны хранят здания, молы и маяк Балтийска, «Клопс» рассказали знаток здешних мест Сергей Штефан и экскурсовод Андрей Григорьян.
Балтийск и Балтийская коса являются территорией с регламентированным режимом посещения. Гражданам РФ необходимо иметь с собой паспорт, а иностранцам — заблаговременно получить разрешение в Пограничном управление ФСБ России по Калининградской области.
Первые упоминания о Пиллау (поселение Вограм) появились в 1258 году, но люди здесь жили и раньше, ловили рыбу, охотились. Развитию пяти поселений, из которых впоследствии образовался город, способствовал сильный шторм в начале XVI века и появление судоходного пролива Фриш-Гафф (современный Балтийский морской канал), отделившего Балтийскую косу от материка. Пиллау постепенно превратился в транспортный узел, сюда заходили корабли разных стран, шла бойкая торговля. В период шведской 10-летней оккупации началось строительство крепости и других оборонительных сооружений.
1. Король, от которого остался только пьедестал.
В своё время морской город стал постоянным местом дислокации бранденбургского курфюста Фридриха Вильгельма. Памятник основателю прусской власти до 1943 года стоял на бульваре и чем-то напоминал статую короля из мультфильма про «Путешествие Нильса с дикими гусями», которую дерзкий мальчишка обозвал бронзовым чучелом. Памятник немцы вывезли и установили в городе Эккенфёрде с табличкой «До возвращения на родину в Пиллау». А вот пьедестал всё ещё в Балтийске, он находится на территории музея Балтийского флота. В разные годы на него водружали бюст вождя пролетариата и даже вазон с цветами.
2. Казармы, в которых раньше размещался штаб Балтфлота.
Комплекс кирпичных зданий на улице Банштрассе (проспект Ленина, 1а) построили в 1904 году. Здесь размещались солдаты гарнизона — порядка тысячи единиц штыков и сабель: пехотинцы, артиллеристы, сапёры, кавалеристы и музыканты военного оркестра. В годы Первой мировой войны они находились в постоянной боевой готовности, ожидая удар с моря.
Как рассказал Сергей Штефан, первое красное знамя над казармами Пиллау было поднято задолго до победного мая Великой Отечественной. Во времена Ноябрьской революции 1918 года в Германии солдаты и матросы гарнизона прошли по городу колонной, в состав которой входили и пленные военнослужащие русской царской армии.
Позднее здесь размещались военные склады германской армии, во время Второй мировой войны обучали подводников, к примеру, экипажи подлодок типа «Зеехунд». По мере приближения фронта казармы отдали под нужды беженцев. Гвардейцы 11-й армии в апреле 1945 года использовали помещения для накопления сил и дальнейшего броска на косу.
В советский период после восстановления зданий разместили штаб Балтийского флота, который позднее перевели в Калининград. На месте бывших немецких казарм до сих пор дислоцируется штаб военно-морской базы. Локация приглянулась и киногруппам. Зрители узнают строения в кадрах фильма «Охота на единорога».
3. Дом офицеров в бывшем казино.
Сначала в 1914 году на этом месте (сегодня ул. Красной Армии, 13) построили небольшое здание, в котором размещалось офицерское казино. В народе называлось Дом стрелка. В 1934-м строение снесли и построили одноэтажное с мансардным этажом. Казино работало до прихода советских войск.
В июне 1945 года здесь разместилось первое учреждение культуры на территории нынешней Калининградской области — Дом флота, позднее переименованный в Дом офицеров. На его сцене выступали многие советские артисты и другие знаменитости. Недалеко в сквере стоят бюсты адмирала флота Советского Союза Сергея Горшкова и адмирала БФ Владимира Егорова.
4. Мощный пятиугольник цитадели Пиллау.
Главная достопримечательность Балтийска строилась в начале XVII века по приказу шведского короля Густава II Адольфа, позднее прусские власти выкупили крепость. Одно из главных оборонительных сооружений Восточной Пруссии неоднократно перестраивалось. Крепость — пятиугольник с пятью бастионами, каждый из которых получил собственное имя. Во время Семилетней войны цитадель сдалась без боя русским войскам, в 1807 году защитники оказывали яростное сопротивление армии Наполеона. После разгрома французов жители Пиллау радостно встречали русских.
Помимо действующей воинской части здесь размещён музей Балтийского флота — филиал Центрального военно-морского музея им. Петра Великого. Экскурсии для граждан России проводятся по предварительной записи 5 раз в неделю. На официальном сайте крепости есть виртуальный тур.
От шведов в России осталась ещё и крылатая фраза «Выход с помпой». Сергей рассказал историю короля Карла XII, который никогда не расставался со своей любимой собачкой. Обычную дворняжку в шутку назвали в честь римского консула Гнея Помпея, сподвижника Цезаря. По-латыни «помпа» — пышность. О приближении Карла XII подданные всегда узнавали по звонкому лаю верной спутницы. Сам король — участник многочисленных походов, вторжение в Россию закончилось его поражением в Полтавской битве в 1709 году.
5. Близнец катера на Моспроспекте Калининграда.
Площадь Балтийской славы появилась в 1975 год на месте густонаселённого района с девятью улицами. Во время войны строения разрушили до кирпичного крошева.
Название площади связано с героями штурма, в первую очередь моряками 1-й Краснознамённой бригады торпедных катеров. Можно детально рассмотреть корабельные орудийные башни с эскадренных миноносцев «Славный» и «Стойкий». Они вели огонь по противнику, защищали Ленинград. У торпедного катера «Комсомолец» образца 1944 года есть близнец на Московском проспекте в Калининграде.
Ещё одна достопримечательность — памятные знаки морякам охраны водного района и десантникам Балтики, скульптуры солдата и матроса. Перед входом в крепость расположен мемориал советским воинам, павшим при штурме Пиллау.
6. Маяк, которому больше 200 лет.
Самый западный маяк России построен в 1813—1816 годах гидроинженером Шульцем. Проект Карла Шинкеля был сделан ранее, но воплощению помешало вторжение наполеоновских войск. До 1910 года маяк использовался и как лоцманская башня.
Несколько фактов о маяке.
Фундамент состоит из тяжёлых полевых камней, которые заложены между сваями, связанными тяжёлыми цепями. Высота маяка — 31,38 метра над уровнем моря. Свет виден на расстоянии 18 морских миль. Период работы равен 12 секундам: три секунды темноты, девять секунд света. Бело-красную окраску маяка менять нельзя, она зафиксирована в специальном реестре. Больше ста лет маяк работает на электричестве, до этого использовались газ и масло.
Во время апрельских боёв 1945-го маяк получил незначительные повреждения и служил ориентиром советским летчикам, штурмовавшим Пиллау. Уже в сентябре этого же года он функционировал по прямому назначению.
«Самый первый маяк находился на крыше деревянной осетровой избы, стоящей на возвышенности — горе Пфундебудеберг. В своеобразном административном здании получали разрешение на отлов рыбы, там же было караульное помещение и молельная комната. Это был и первый ориентир для кораблей, идущих в гавань. На раскалённую сковородку клались большие горящие угли, рядом ставилась до блеска отполированная, как зеркало, металлическая пластина. Так обозначали путь», — рассказал гид Андрей Григорьян. Позднее на другом месте взамен прежнего построили каменную башню маячного огня.
7. Прогулка вдоль пролива.
Любимое всеми место прогулок начинается от гостиницы «Золотой якорь». В разные годы здесь останавливались знаменитости, а Иосиф Бродский написал стихотворение, начинающееся словами «В ганзейской гостинице “Якорь”…». Здесь же лежит 25-тонный валун в честь героев штурма Пиллау и годовщины Балтийска, недалеко установлены два пограничных столба.
Набережная расположена вдоль пролива, по которому постоянно ходят суда. В этом месте все становятся блогерами: фигурные волнорезы тетраподы в дни большой рыбалки в Балтийске — невероятная картина.
На набережной установлена скульптура советского периода — жена моряка с ребёнком на руках, чуть дальше — подросший малыш Балтик в отцовском кителе и фуражке. Это новая городская достопримечательность.
8. Памятники знаменитому отцу и его не менее известной дочери.
В 1697 году царь Пётр I прибыл в Пиллау во время Великого посольства. Создатель российского флота посещал крепость трижды, изучал теорию и практику стрельбы из пушек по морским целям, а также искусство фейерверков. Государя интересовала фортификация и устройство цитадели, позднее идею воплотили в Петропавловской крепости на Неве. Памятник Петру работы скульпторов из Курска установили в 1998 году.
Впервые флаг России подняли над бастионом цитадели и городской ратушей во время Семилетней войны в сентябре 1758 года. Тогда же жители принесли присягу императрице Елизавете Петровне. В порту была построена «Русская дамба», артиллерийская батарея прикрывала крепость от атак со стороны суши, а насыпь — от стихии.
После смерти Елизаветы русские войска и корабли вывели из гарнизона Пиллау и Восточной Пруссии в целом. «Вернулась» самодержица из династии Романовых в Балтийск в 2004 году. Скульптура работы Георгия Франгуляна стоит на постаменте в виде оборонительного сооружения, высота памятника — 14 метров.
Знаменитая дочь Петра в платье полковника лейб-гвардии Преображенского полка показывает на Россию, а взгляд наездницы устремлён на запад. Часто экскурсоводы говорят, что здесь вкралась ошибка: в Преображенском полку служили кобылы, а не жеребцы.
За спиной Елизаветы находится международное немецкое военное кладбище. Здесь похоронены солдаты вермахта и гражданские лица, погибшие в первые месяцы 1945 года, узники шталага, работавшие в форте «Штиле». Покоится тут и часть пассажиров лайнера «Вильгельм Густлоф», чьи тела прибило к берегу течение. Кладбище упоминается в приключенческом романе «Секретный фарватер» Леонида Платова.
9. Северный и Южный молы — потрясающие фотозоны.
Было несколько попыток укрепить пролив от штормов и наноса песка, но только третья оказалась удачной. Автором проекта стал немецкий физик, академик Берлинской академии наук, инженер Готтхильф Генрих Хаген. «Уроженец Кёнигсберга всю свою жизнь посвятил гидроинженерии», — поделился эксперт.
Дамбу Северного мола собирали из валунов, в свободное пространство заливали бетон. Через 4 года по той же технологии начали строить Южный мол. Благодаря молам глубина канала достигла порядка 9 метров.
Длина Южного мола составляет 1 060 метров, Северного — 525.
10. Собор в морском стиле.
Главный храм Балтийского флота — Свято-Георгиевский кафедральный морской собор расположен в красивом готическом здании реформистской кирхи 1886 года. В советское время здесь размещался клуб, позднее — склады. В начале 90-х годов в здании разместился православный храм во имя святого Георгия Победоносца.
Обязательно зайдите внутрь: мастера из Смоленской области создали уникальный иконостас. Резной декор нижнего яруса посвятили обитателям морских глубин, среднего — всему земному, а верхнего — небесной сфере. Много интересных деталей: вязь канатов и якорей, роза ветров, фигурки дельфинов, морских коньков и звёзд, удивительная фреска с сюжетом библейской притчи «По морю аки по суху». В соборе находятся мощи святых покровителей ВМФ России.
