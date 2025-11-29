Очередной обман власти: Сколько должен составлять прожиточный минимум в Молдове

Экономический эксперт Думитру Барбалат обращает внимание, что официальный прожиточный минимум в Молдове не отражает реальных расходов людей. По данным статистики, в первом полугодии 2025 года он составляет 3050 леев — всего на 16% больше, чем в 2022 году. При этом за тот же период цены выросли более чем на 153%.