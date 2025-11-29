Очередной обман власти: Сколько должен составлять прожиточный минимум в Молдове

Экономический эксперт Думитру Барбалат обращает внимание, что официальный прожиточный минимум в Молдове не отражает реальных расходов людей. По данным статистики, в первом полугодии 2025 года он составляет 3050 леев — всего на 16% больше, чем в 2022 году. При этом за тот же период цены выросли более чем на 153%.
— Только с учетом указанных разногласий между «официальными статистиками», расчетный прожиточный минимум явно не реальный. Явно необоснованно занижен, как минимум, на 980 леев.
53,5 — 16,2 = 37,3%. В былые времена я мог бы добавить — почему молчат руководящая партия и профсоюзы? Сегодня «руководящие парламентские партии» подобными делами не занимаются, — подчеркнул Барбалат.
Эксперт также критикует власти и профсоюзы за молчание. Он напоминает, что согласно закону, профсоюзы обязаны защищать экономические и социальные права людей.
