Очередной обман власти: Сколько должен составлять прожиточный минимум в Молдове

Экономический эксперт Думитру Барбалат заявляет, что согласно закону, профсоюзы обязаны защищать экономические и социальные права людей.

Источник: Комсомольская правда

Экономический эксперт Думитру Барбалат обращает внимание, что официальный прожиточный минимум в Молдове не отражает реальных расходов людей. По данным статистики, в первом полугодии 2025 года он составляет 3050 леев — всего на 16% больше, чем в 2022 году. При этом за тот же период цены выросли более чем на 153%.

— Только с учетом указанных разногласий между «официальными статистиками», расчетный прожиточный минимум явно не реальный. Явно необоснованно занижен, как минимум, на 980 леев.

53,5 — 16,2 = 37,3%. В былые времена я мог бы добавить — почему молчат руководящая партия и профсоюзы? Сегодня «руководящие парламентские партии» подобными делами не занимаются, — подчеркнул Барбалат.

Эксперт также критикует власти и профсоюзы за молчание. Он напоминает, что согласно закону, профсоюзы обязаны защищать экономические и социальные права людей.

