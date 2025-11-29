В деревне Бродки Липецкой области построили фельдшерско-акушерский пункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) возвели в деревне Бродки в Липецкой области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в управлении строительства и архитектуры региона.
Во время работ специалисты возвели металлоконструкции, закрепили на них сэндвич-панели, накрыли крышу металлическими профлистами, проложили внутренние и внешние инженерные сети. Внутри здания установили перегородки из гипсокартона, пластиковые окна с рольставнями и двери. Кроме того, там уложили линолеум и керамическую плитку на пол.
Для комфорта пациентов в здании установили кондиционеры. Также в лечебное учреждение завезли мебель и медицинское оборудование. Помимо этого, в ФАПе оборудовали зоны ожидания, процедурную и смотровую.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.