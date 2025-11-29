В Щекине Тульской области модернизируют школу № 11

По итогам работ в образовательном учреждении создадут центр детских инициатив. В нем школьники будут формировать свое креативное мышление и самореализовываться. Также в учебном заведении откроют класс по управлению беспилотниками. Помимо этого, в школе оборудуют аудитории для уроков по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд».