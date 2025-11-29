В Щекине Тульской области модернизируют школу № 11

Капитальный ремонт начался в школе № 11 в городе Щекино в Тульской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Щекинского района.
По итогам работ в образовательном учреждении создадут центр детских инициатив. В нем школьники будут формировать свое креативное мышление и самореализовываться. Также в учебном заведении откроют класс по управлению беспилотниками. Помимо этого, в школе оборудуют аудитории для уроков по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд».
«Также увеличим пространство школьных классов, сделаем пищеблок с учетом всех санитарных правил и норм. На территории школы проектом предусмотрена спортивная площадка для занятий физкультурой. Изменится и внешний вид фасада — он будет облицован плиткой нескольких цветов. Входную группу тоже ждут перемены», — добавила директор школы № 11 Надежда Каракулина.
По словам главы администрации Щекинского района Александра Гамбурга, подрядчик также благоустроит прилегающую к школе территорию. А завершить ремонт должны 31 июля 2026 года. Таким образом, дети пойдут в обновленную школу уже 1 сентября.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.