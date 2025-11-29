Крымский кот Мостик отпраздновал юбилей

Еще котенком он появился на стройке моста, жил вместе с рабочими. Когда кот получил медийную популярность, его в шутку зачислили в штат. Впоследствии зверька перевезли в Симферополь. Согласно имиджевой легенде, теперь он журналист. А присматривать за мостом кот поручил чайке Валере.