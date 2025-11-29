Крымский кот Мостик отпраздновал юбилей

«Даже самому не верится, — говорится в сообщении от лица животного. — Мурчу от удовольствия».
С самого утра кот, получивший имя в честь Крымского моста, получает поздравления от коллег и от подписчиков в соцсетях. По такому поводу ему даже посвятили стихи.
Еще котенком он появился на стройке моста, жил вместе с рабочими. Когда кот получил медийную популярность, его в шутку зачислили в штат. Впоследствии зверька перевезли в Симферополь. Согласно имиджевой легенде, теперь он журналист. А присматривать за мостом кот поручил чайке Валере.
