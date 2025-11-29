Ричмонд
Жительницу Башкирии включили в список иноагентов

Минюст признал иноагентом уроженку Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Минюст России пополнил список иностранных агентов уроженкой Башкирии Айгуль Гимрановой-Лион*, которая уже несколько лет проживает в Соединенных Штатах.

Как установили правоохранительные органы, женщина не раз посещала Украину и через социальные сети призывала оказывать финансовую помощь участникам экстремистского объединения. Такие действия вводили в заблуждение неосведомленных людей и могли подвести их под уголовное преследование.

Ранее Верховный суд Башкирии санкционировал заочный арест Гимрановой-Лион, являющейся активисткой запрещенного «Комитета башкирского национального движения за рубежом»**. Апелляционная жалоба по этому решению осталась без удовлетворения. Еще до этого Советский районный суд Уфы принял решение заключить ее под стражу на двухмесячный срок, как сообщили в пресс-службе судебной системы республики.

*Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** Внесен Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

