В Таганроге из-за работы саперов после атаки БПЛА изменили маршруты автобусов

В Таганроге временно изменили схему движения автобусов. Это связано с работой саперов на улице Петровской, которые обезвреживают упавший в центре города дрон после атаки БЛПА в ночь на 29 ноября. Об этом сообщает глава приморского города Светлана Камбулова.
— Транспорт в направлении порта теперь идет по улице Петровской до переулка Мечниковского. Затем автобусы поворачивают на улицу Фрунзе до переулка Лермонтовского и возвращаются на улицу Петровскую. Обратный маршрут из порта остается без изменений, — объяснила глава.
Саперы работают на пяти адресах. Оцепление установлено на Петровской, 67; Фадеева, 21; Инструментальной, 25; Сызрановой, 8/1; Котлостроительной, 15−2. Глава города Светлана Камбулова попросила жителей соблюдать указания сотрудников и быть внимательными к предупреждениям.
Напомним, ночная атака затронула несколько районов области. В Таганроге поврежден многоквартирный дом и разрушена крыша общежития техникума. Людей из общежития эвакуировали в пункт временного размещения в школе. Также сгорел частный дом.
Один из дронов упал на улицу Петровскую в центре города. Его подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Для обезвреживания взрывного устройства вызвали саперов. Жителей близлежащих домов эвакуируют в безопасное место.
Еще один дрон упал на крышу частного дома в Миллеровском районе.
