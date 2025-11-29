Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге из-за работы саперов после атаки БПЛА изменили маршруты автобусов

В Таганроге после атаки БПЛА оцеплены пять улиц, маршруты автобусов изменены.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге временно изменили схему движения автобусов. Это связано с работой саперов на улице Петровской, которые обезвреживают упавший в центре города дрон после атаки БЛПА в ночь на 29 ноября. Об этом сообщает глава приморского города Светлана Камбулова.

— Транспорт в направлении порта теперь идет по улице Петровской до переулка Мечниковского. Затем автобусы поворачивают на улицу Фрунзе до переулка Лермонтовского и возвращаются на улицу Петровскую. Обратный маршрут из порта остается без изменений, — объяснила глава.

Саперы работают на пяти адресах. Оцепление установлено на Петровской, 67; Фадеева, 21; Инструментальной, 25; Сызрановой, 8/1; Котлостроительной, 15−2. Глава города Светлана Камбулова попросила жителей соблюдать указания сотрудников и быть внимательными к предупреждениям.

Напомним, ночная атака затронула несколько районов области. В Таганроге поврежден многоквартирный дом и разрушена крыша общежития техникума. Людей из общежития эвакуировали в пункт временного размещения в школе. Также сгорел частный дом.

Один из дронов упал на улицу Петровскую в центре города. Его подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Для обезвреживания взрывного устройства вызвали саперов. Жителей близлежащих домов эвакуируют в безопасное место.

Еще один дрон упал на крышу частного дома в Миллеровском районе.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

В Таганроге оцепили дома на пяти улицах после атаки БПЛА, будут работать саперы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше