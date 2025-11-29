Омское минприроды нашло загрязнителей воздуха, но скрыло от омичей их названия

Отметим, что PM2.5 — это обозначение для мелких взвешенных в воздухе частиц, которые представляют собой смесь пыли, сажи, дыма и капель жидкости. Особая опасность этого загрязнения в том, что указанные частицы могут проникать глубоко в легкие и кровоток, нанося серьезный вред здоровью. Кстати, концентрация этих частиц является ключевым показателем общего качества воздуха.