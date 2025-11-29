Омское минприроды нашло загрязнителей воздуха, но скрыло от омичей их названия

В телеграм-канале «Чистый воздух. Омск», который принадлежит региональному министерству природных ресурсов и экологии, впервые за долгое время отчитались об установленных «потенциальных источниках загрязнения». Омичам их не назвали.
«28 ноября на региональном автоматизированном посту наблюдений, расположенном на улице Заслонова, 1, зафиксировано кратковременное превышение ПДК PM2.5 в 1,42 раза (0,235 мг/м3). По результатам анализа зафиксированного превышения ПДК определен перечень потенциальных источников загрязнения атмосферного воздуха. Данная информация передана в надзорные органы для принятия мер в рамках компетенции», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Отметим, что PM2.5 — это обозначение для мелких взвешенных в воздухе частиц, которые представляют собой смесь пыли, сажи, дыма и капель жидкости. Особая опасность этого загрязнения в том, что указанные частицы могут проникать глубоко в легкие и кровоток, нанося серьезный вред здоровью. Кстати, концентрация этих частиц является ключевым показателем общего качества воздуха.