В Крымске Краснодарского края обновили парк

Парк 50-летия Великого Октября в городе Крымске открыли после благоустройства, проведенного по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.
Там обустроили прогулочные дорожки, заменили асфальт на проездах, тротуарах и автомобильной парковке, разместили малые архитектурные формы. А для детей и любителей активного отдыха построили баскетбольную, воркаут и игровую площадки. Кроме того, на территории смонтировали новое уличное освещение и провели дополнительное озеленение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.