На Казанском авиационном заводе прошла стажировка для студентов

Студенты Передовой инженерной школы (ПИШ) Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева прошли стажировку на Казанском авиационном заводе имени С. П. Горбунова, сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан. ПИШ в нашей стране создают и развивают работает при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».
Во время стажировки студенты посетили музей завода, где узнали историю предприятия и факты о развитии авиации, а также увидели легендарные модели самолетов. Экспозиция была интерактивной. Так, студенты смогли ближе познакомиться с процессами производства и проектирования самолета, в том числе через специальные компьютерные игры. Сотрудники завода рассказали ребятам о действующих проектах и планах на будущее. Кроме того, они поделились со студентами возможностями трудоустройства.
Далее ребята посетили центр механической обработки. Там они увидели, как создаются детали для самолетов. А в цехе агрегатной и окончательной сборки студенты изучили процесс модернизации воздушных судов. В завершении стажировки молодежи показали самолеты на взлетной полосе в действии.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.