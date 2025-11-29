На Казанском авиационном заводе прошла стажировка для студентов

Во время стажировки студенты посетили музей завода, где узнали историю предприятия и факты о развитии авиации, а также увидели легендарные модели самолетов. Экспозиция была интерактивной. Так, студенты смогли ближе познакомиться с процессами производства и проектирования самолета, в том числе через специальные компьютерные игры. Сотрудники завода рассказали ребятам о действующих проектах и планах на будущее. Кроме того, они поделились со студентами возможностями трудоустройства.