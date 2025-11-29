Ричмонд
Казань признали лучшим городом для событийного туризма

Столица Татарстана одержала победу на Russian Event Awards.

Источник: Комитет по развитию туризма

Казань одержала победу в номинации «Лучший город для событийного туризма 2025» Международной премии Russian Event Awards. Церемония награждения состоялась 28 ноября в Нижнем Новгороде.

Столица Татарстана, получив главную награду Russian Event Awards, подтвердила статус одного из ведущих туристических центров страны. Конкурс привлек в этом году 473 проекта из 63 регионов России, Республики Беларусь и Южной Осетии.

Кроме того, масштабный фестиваль «Ночной велофест» занял третье место в номинации «Лучшее событие в области патриотического туризма». Маршрут мероприятия в 2025 году был посвящен 80-летию Великой Победы и Году Защитника Отечества, его участниками стали 4 тыс. человек со всей страны.

Еще одной значимой наградой для столицы стал успех проекта «Ожившие легенды и сказания» Казанского Кремля. Театральный фестиваль одержал победу в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

В число победителей также вошел Международный фестиваль медиаискусства «НУР», который признан лучшим туристическим событием в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 1 млн человек. Фестиваль ежегодно превращает городскую среду в масштабную мультимедийную площадку современного искусства: зрителям представлены световые инсталляции, цифровые арт-объекты, аудиовизуальные перформансы и работы художников из разных стран.