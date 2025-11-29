Казань признали лучшим городом для событийного туризма

Кроме того, масштабный фестиваль «Ночной велофест» занял третье место в номинации «Лучшее событие в области патриотического туризма». Маршрут мероприятия в 2025 году был посвящен 80-летию Великой Победы и Году Защитника Отечества, его участниками стали 4 тыс. человек со всей страны.