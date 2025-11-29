Нижегородцам старше 80 лет повысят пенсии с 1 декабря

С 1 декабря в России повысят пенсии нескольким категориям пенсионеров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Индексация предусмотрена для граждан от 80 лет, которые перестали работать. Также пенсии повысят лицам с первой группой инвалидности.
У граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет, фиксированная выплата вырастет до 17 815 рублей. Дополнительно предусмотрена надбавка за уход: 1314 рубля для получателей страховой пенсии и 1377 рублей. — для получателей государственной.
Такой же принцип будет действовать для инвалидов первой группы: наряду с фиксированной выплатой в двойном размере им начислят ежемесячную компенсацию. Но если гражданин уже получал повышенную выплату по инвалидности первой группы, то в декабре повторного удвоения не будет.
Ранее мы писали, что 247 артистам Нижегородской области назначили досрочную пенсию.