Нижегородцам старше 80 лет повысят пенсии с 1 декабря

Такой же принцип будет действовать для инвалидов первой группы: наряду с фиксированной выплатой в двойном размере им начислят ежемесячную компенсацию. Но если гражданин уже получал повышенную выплату по инвалидности первой группы, то в декабре повторного удвоения не будет.