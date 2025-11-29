Свои лекарства для технологического суверенитета: от лаборатории до аптеки

Все больше жизненно необходимых лекарств производят в России, причем некоторые из них — инновационные. Возможность использовать в основном отечественные лекарства и медицинские средства производства, не зависеть от поставок иностранных компонентов или оборудования крайне важна как для каждого из нас, так и для безопасности нашей страны в целом. Главная задача нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» — к 2030 году добиться технологического суверенитета в сфере медицины, сделать российскую фармакологическую отрасль устойчивой и конкурентоспособной.
Обеспечить самое важное.
Планируется, что доля стратегически важных отечественных лекарств должна составить не менее 80%. К 2030 году в России будут выпускать более 1100 наименований полностью отечественных лекарств. Для этого у нашей фармпромышленности есть все необходимое — научные институты, возможности для клинических испытаний на высоком уровне, жесткая многоступенчатая система контроля чистоты компонентов и готовых препаратов. Производить лекарства для своих граждан в своей же стране — более надежный способ обеспечить высокое качество лечения, чем закупка иностранной продукции. Тем более что у многих эффективных препаратов, созданных в России, нет аналогов в мире.
По нацпроекту также разрабатывают высокотехнологичные методы диагностики, инновационные материалы, биотехнологии. В 2025 году линейка отечественных медицинских изделий выросла до 732 единиц — включая продукцию для лабораторной диагностики, ортопедии, реабилитации, анестезиологии, реанимации, неотложной помощи и лечения ран. Стало больше и российских препаратов из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимых и важейших лекарственных препаратов) — 18 международных непатентованных наименований. Эти лекарства применяют в терапии онкологических заболеваний, спинальной мышечной атрофии, сахарного диабета 2-го типа, хронического гепатита C, шизофрении, псориатического и подагрического артритов, болезней почек, тромбоза глубоких вен и обструктивных болезней дыхательной системы.
Инновации на пути к пациентам.
По нацпроекту ученые создают уникальные препараты, которые помогут победить распространенные болезни, уносящие здоровье и жизнь людей. В Институте биологии развития РАН разработали новый мягкий способ контролировать уровень сахара в крови при диабете 2-го типа. Вместо регулярных инъекций гормона пациент получает пробиотик из модифицированных бактерий E.coli. Они несут плазмиду, запускающую синтез гормона GLP-1, который мобилизует поджелудочную железу, когда в кишечнике появляется глюкоза. Это повторяет естественные механизмы работы организма и устраняет резкие скачки сахара сразу после укола и в конце действия препарата. Пробиотик позволит повысить безопасность лечения, сделать жизнь пациентов комфортнее. Такой метод подходит не только для лечения диабета, но и для коррекции предиабета и ожирения. Зарегистрированных препаратов с таким механизмом в мире пока нет — российская разработка займет свободную нишу и сформирует новое поколение пробиотиков-регуляторов обмена веществ.
Одна из самых тяжелых и плохо поддающихся лечению опухолей мозга — глиобластома. Федеральный центр мозга и нейротехнологий создает индивидуальный препарат, основанный на мРНК матричной рибонуклеиновой кислоте, своеобразной «копии» ДНК. Она содержит уникальную последовательность белков, соответствующих уникальным мутациям каждой конкретной опухоли. Такой подход позволяет «обучить» иммунную систему распознавать и атаковать опухолевые клетки, не повреждая здоровые ткани. Кроме того, оптимизируются методы доставки препарата в организм с помощью сфокусированного ультразвука.
Совокупное применение иммунотерапии и мРНК-технологий улучшит результаты лечения глиобластомы, и пациентов с этим диагнозом, которым удастся продлить жизнь, станет больше. Кроме того, новый препарат открывает возможности для создания отечественных персонализированных средств борьбы с другими видами злокачественных опухолей.
Здоровье человека во многом зависит от состояния его микробиоты, особенно если речь идет о младенцах, организм которых только формируется. В НМИЦ им. Кулакова проходит клиническое исследование препарат для профилактики тяжелых дисбиотических нарушений у новорожденных, включая некротизирующий энтероколит. Этот препарат поможет мягко корректировать состав микробиоты и поддерживать ее здоровое формирование у наиболее уязвимых пациентов — детей раннего неонатального периода.
Защита без побочного эффекта.
В Пензенском государственном университете создали новый противовоспалительный гель на основе лекарственных трав и водорослей. Выраженное противовоспалительное и антибактериальное действие подтвердилось в ходе экспериментов. Гель образует на коже тонкую защитную пленку, ускоряя заживление ран. Она обеспечивает равномерное медленное высвобождение активных веществ, что продлевает действие лекарства.
У препарата не обнаружено явных побочных реакций, в том числе аллергических, его антибактериальный эффект более продолжительный, чем у зарубежных аналогов, а цена почти в два раза ниже. Ученые продолжают работать над расширением линейки гелей и мазей на основе лекарственных растений. Причем все необходимые можно выращивать в Пензенской области.
Вакцину против менингококковой инфекции начнет выпускать фармпредприятие в Подольске в 2026 году. Это будет первый в России локализованный проект ее производства — не только для внутреннего рынка, но и для экспорта в страны СНГ.
Разработчики подчеркивают, что собственное производство вакцины позволит применять ее шире, в том числе для защиты детей. Доступность вакцины повысится и благодаря стоимости — на 20% ниже, чем у зарегистрированного на рынке китайского аналога. Собственное производство такой важной вакцины — заметный шаг в развитии отрасли и укреплении фармацевтической независимости.
В процессе регистрации находится первая отечественная комбинированная вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша для взрослых. Препарат для ревакцинации людей старше 18 сделает доступнее профилактику и поможет снизить заболеваемость в старшем возрасте. Новая вакцина содержит сниженные дозы дифтерийного и столбнячного анатоксинов и бесклеточный коклюшный компонент. Клинические исследования в десяти научных центрах с участием 436 добровольцев от 18 до 60 лет показали хорошие результаты. У большинства участников сформировался защитный уровень антител при высоком уровне переносимости препарата. Выпускать вакцину планируют на предприятиях полного цикла в Перми.
На своей площадке.
Полный цикл создания лекарственных препаратов начинается с создания молекулы, а завершается производством и выходом на рынок. Удобно и экономически выгодно, когда разработка и промышленная площадка представляют собой единую систему и находятся рядом. Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) получил новый сертификат GMP ЕАЭС, который позволяет наладить производство активных фармацевтических субстанций для гражданского оборота. Теперь университет может не только разрабатывать, но и выводить на рынок новые фармацевтические субстанции, сформировать полный производственный цикла — от идеи до готовой субстанции.
На фармпредприятии в Ленинградской области запустили новый корпус для производства инъекционных растворов, глазных капель и спреев. Мощности позволяют выпускать до 140 млн ампул, 13 млн упаковок глазных капель и 10 млн упаковок спреев в год. В планах — открытие собственного складского комплекса.
На площадках в особой экономической зоне «Дубна» в Московской области сформировался высокопроизводительный медицинский кластер. Скорость производства одного из предприятий препаратов для инфузионной терапии — 55 таблеток и 36 капсул в секунду. На этой же площадке производят 450 млн шприцев и 500 млн игл в год. Скоро в Дубне запустят также выпуск инфузионных систем — до 80 миллионов единиц в год. Здесь создают и уникальную продукцию, например, шприцы с двойной иглой: одна, с плоской заточкой, для набора препарата, а другая, острая, — для введения лекарства пациенту.
Где растят молекулы и ученых.
Ученые из Межвузовского кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе работают в области пептидной химии и биомолекулярной инженерии — создают молекулы для медицины и фармацевтических технологий.
В лаборатории молекулярных гибридов исследователи могут вести полномасштабные исследования — от органического и неорганического синтеза простых веществ до получения больших олигопептидов и полипептидов. Пептидный синтезатор позволяет получать их в автоматическом режиме за один-три дня. Для сравнения: изготовление тех же субстанций вручную занимало не менее недели. Готовые биомолекулы используют для исследований и разработки лекарств. Современная высокотехнологичная лаборатория — важное звено научно-производственного цикла, от получения молекул до разработки инновационных продуктов. На базе лаборатории также готовят квалифицированных специалистов.
В СибГМУ разработали экономичный и удобный в использовании алгоритм, который существенно ускоряет отбор перспективных молекул для создания лекарств. Метод заменяет трудоемкий перебор тысяч соединений цифровым прогнозом, позволяя заранее оценить их биологический эффект. При хороших условиях новый алгоритм ускоряет поиск новых активных молекул до 1000 раз. Алгоритм включает многоуровневый биоинформационный анализ, влияния соединений на генетические пути и функциональные процессы. Точность предсказаний модели превышает 86%, использование алгоритма позволяет также значительно сократить затраты на разработку лекарств.
Специалистов для фармацевтической и биотехнологической отраслей готовят не только в университетах, но и на современных предприятиях. Студенты старших курсов стажируются на производственных площадках, получая опыт работы на современном оборудовании. Так, в 2025 году на предприятиях Курганской области прошли стажировку более 40 студентов вузов. На современных предприятиях стажируются и будущие фармацевты из Томской и Московской областей. Такой практико-ориентированный подход помогает решать задачи нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья».
Подобные примеры показывают, что отечественная фармакологическая отрасль — безопасная, надежная и высокотехнологическая. И с каждым днем она развивается — проводятся новые исследования, открываются предприятия, новые лекарства попадают на полки аптек, а пациенты получают жизненно важные медикаменты. Прямо сейчас по всей стране работает более 570 предприятий, чтобы в каждой домашней аптечке и в любой больнице было все необходимое, разработанное и произведенное в нашей стране! Все это — часть нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». И если раньше наша фармакология казалась чем-то далеким — теперь это то, что помогает поддерживать здоровье миллионов людей каждый день.