Свои лекарства для технологического суверенитета: от лаборатории до аптеки

По нацпроекту ученые создают уникальные препараты, которые помогут победить распространенные болезни, уносящие здоровье и жизнь людей. В Институте биологии развития РАН разработали новый мягкий способ контролировать уровень сахара в крови при диабете 2-го типа. Вместо регулярных инъекций гормона пациент получает пробиотик из модифицированных бактерий E.coli. Они несут плазмиду, запускающую синтез гормона GLP-1, который мобилизует поджелудочную железу, когда в кишечнике появляется глюкоза. Это повторяет естественные механизмы работы организма и устраняет резкие скачки сахара сразу после укола и в конце действия препарата. Пробиотик позволит повысить безопасность лечения, сделать жизнь пациентов комфортнее. Такой метод подходит не только для лечения диабета, но и для коррекции предиабета и ожирения. Зарегистрированных препаратов с таким механизмом в мире пока нет — российская разработка займет свободную нишу и сформирует новое поколение пробиотиков-регуляторов обмена веществ.