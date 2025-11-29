Ричмонд
Автопарк Челябинской области расширен еще на 24 машины

Большая часть из них будет курсировать по дорогам региональной столицы.

Около 25 новых машин поступило в автопарк Челябинской области в ноябре, сообщили в аппарате губернатора и правительства региона. Развитие системы общественного транспорта отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Новые машины, в частности, выйдут на маршруты № 15 «ЧМК — Парк Гагарина» в Челябинске и № 2 «Автовокзал — поселок Старокамышинск» в Копейске. Ожидается, что по региональным дорогам в общей сложности до конца года будут курсировать свыше 100 современных автобусов. В столице Челябинской области транспортные средства выйдут на маршруты № 15, 17а, 74, 95 и 158к. А в Копейске обновится подвижной состав на маршрутах № 2 и 21а. В пригородном сообщении машины будут ездить по маршрутам № 213 и 348. На данный момент автопарк Челябинской области пополнили уже 45 транспортных средств.

Все машины соответствуют современным требованиям комфорта и безопасности. Они экологически чистые и дешевы в использовании, поскольку работают на природном газе. Для маломобильных пассажиров в автобусах предусмотрены низкие полы. При этом сам транспорт оснащен системой кондиционирования, Wi-Fi, медиаэкранами и светодиодными маршрутными табло. Весь подвижной состав оформляется в едином фирменном стиле, разработанном специально для Челябинской области.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.