Автопарк Челябинской области расширен еще на 24 машины

Новые машины, в частности, выйдут на маршруты № 15 «ЧМК — Парк Гагарина» в Челябинске и № 2 «Автовокзал — поселок Старокамышинск» в Копейске. Ожидается, что по региональным дорогам в общей сложности до конца года будут курсировать свыше 100 современных автобусов. В столице Челябинской области транспортные средства выйдут на маршруты № 15, 17а, 74, 95 и 158к. А в Копейске обновится подвижной состав на маршрутах № 2 и 21а. В пригородном сообщении машины будут ездить по маршрутам № 213 и 348. На данный момент автопарк Челябинской области пополнили уже 45 транспортных средств.