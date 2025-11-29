На Кубани подготовят добровольцев для поисково‑спасательных работ

Уточним, что проект нацелен на развитие компетенций добровольцев, занятых в поисково-спасательных работах на территории Кубани. Для участников весной и осенью 2026 года планируют провести два трехдневных краевых слета. Во время этих мероприятий добровольцы научатся пользоваться поисково-спасательным оборудованием. Принять участие в проекте могут желающие в возрасте 18−50 лет. Учения состоятся на территории кемпинга «Застава» в селе Терзиян в Туапсинском муниципальном округе.