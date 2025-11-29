На Кубани подготовят добровольцев для поисково‑спасательных работ

Обучение добровольцев — участников социального проекта «Поиск пропавших людей. Спасение на каждом шагу, часть 2» проведут в Краснодарском крае в следующем году, сообщили в региональном центре молодежных инициатив и департаменте молодежной политики региона. Волонтерской деятельности в России оказывают поддержку по нацпроекту «Молодежь и дети».
Уточним, что проект нацелен на развитие компетенций добровольцев, занятых в поисково-спасательных работах на территории Кубани. Для участников весной и осенью 2026 года планируют провести два трехдневных краевых слета. Во время этих мероприятий добровольцы научатся пользоваться поисково-спасательным оборудованием. Принять участие в проекте могут желающие в возрасте 18−50 лет. Учения состоятся на территории кемпинга «Застава» в селе Терзиян в Туапсинском муниципальном округе.
«Мы ставим перед собой четкую цель: обеспечить высокий уровень подготовки 220 добровольцев. Важно, чтобы каждый из них уверенно владел оборудованием и мог эффективно действовать в самых разных условиях», — поясняет руководитель проекта Олег Пугачев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.